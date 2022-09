Enrico Letta disperato, "se serve un passaggio in auto...", l'email imbarazzante

24 settembre 2022 a

a

a

Il maltempo preoccupa il Partito democratico. I dem temono che pioggia e temporali facciano desistere gli italiani dall'andare a votare. E così ecco che ci pensano loro. Nella giornata che precede l'agognato 25 settembre, una mail è stata inviata a tutti coloro che hanno partecipato alle primarie dem in passato. Il messaggio recitava: "Domenica è prevista una forte perturbazione meteo con ingenti piogge per tutta la giornata. Ogni voto è importante, perciò vi invitiamo a verificare con parenti e amici se hanno bisogno di un passaggio in macchina. Se ci fosse questa necessità, contattateci e organizziamo con i nostri ragazzi".

A firmarlo, stando a quanto riportato dal Tempo, "Pd Balduina", noto quartiere di Roma. La mail - ricevuta alle 13.05 - è arrivata dopo che nel Lazio è stata diffusa l'allerta meteo. Nella Regione infatti la Protezione civile ha previsto "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali".

E ancora: "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Bacini di Roma, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud". E così il partito di Enrico Letta ha ben pensato di provvedere. D'altronde, gli ultimi sondaggi prima del silenzio davano i dem in picchiata, con il Movimento 5 Stelle che spera di sorpassarli.