Enrico Letta al seggio, "la faccia della sconfitta"

Un sorriso tirato, piuttosto di facciata. Enrico Letta si è presentato al seggio elettorale dell'Istituto di istruzione superiore De Amicis-Cattaneo nel quartiere Testaccio a Roma, ostentando una certa serenità. Forse perché, come spiegava Marcello Sorgi sabato sulla Stampa, il segretario del Pd sa già che il suo destino, da domani, è segnato: dovrà fare le valigie dal Nazareno.

Camicia a righe azzurra e bianca, maglioncino oversize d'ordinanza, pantaloni di stoffa: il classico look da professore vagamente parigino. E quella potrebbe essere la sua destinazione, nel caso il Pd scenda sotto il 20%. Il fallimento politico della strategia di Letta è comunque sotto gli occhi di tutti. Soprattutto degli elettori del centrosinistra, che commentano puntuti e sarcastici la foto pubblicata su Facebook dallo stesso Letta, con la laconica didascalia "Buon voto!".

"Secondo me Letta ha votato Meloni...", è la replica esilarante di un follower. E ancora, si legge: "Cosi puo ridere solo uno con un imponibile da 600.000 euro e rotti l'anno, sicuro di cascare comunque in piedi vada come vada". "L'Italia - aggiung una utente - ha bisogno di disintossicarsi dal Pd. Non importa se votate FdI Lega Forza Italia. L'importante è che votiate. Viva l'Italia! Buon voto a tutti".