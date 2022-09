Elezioni 2022, trend-poll: FdI fa il vuoto, maggioranza al centrodestra. Salvini esulta

25 settembre 2022 a

a

a

Elezioni politiche 2022, segui la diretta dello spoglio minuto per minuto: tutti i dati, le proiezioni, i risultati, i commenti dei leader.

Ore 23.26 - Exit poll Opinio-Rai: la Camera

Centrodestra 41-45%. Fratelli d'Italia 22-26%, Lega 8,5-12,5%, Forza Italia 6-8%, Noi Moderati 0,5-2,5%

Centrosinistra 25,5-29,5%. PD 17-21%, Verdi + Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Impegno Civico 0,0-2%

Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%

Terzo polo: Azione e Italia Viva 6,5-8,5%

Italexit 0,5-2,5%

Ore 23.23 Exit poll Opinio-Rai: il Senato

Centrodestra 41-45%. Fratelli d'Italia 22-26%, Lega 8,5-12,5%, Forza Italia 6-8%, Noi Moderati 0,5-2,5%

Centrosinistra 25,5-29,5%. PD 17-21%, Verdi + Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Impegno Civico 0,0-2%

Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%

Terzo polo: Azione e Italia Viva 6,5-8,5%

Italexit 0,5-2,5%

Ore 23.20 - Camera, la proiezione dei seggi Opinio-Rai

Centrodestra 227-257

Centrosinistra 78-98

Movimento 5 Stelle 36-56

Terzo polo: Azione e Italia Viva 15-25

Italexit 0

Altre 3-5

Ore 23.19 Senato, la proiezione dei seggi di Opinio-Rai

Centrodestra 111-131

Centrosinistra 33-53

Movimento 5 Stelle 14-34

Terzo polo: Azione e Italia Viva 4-12

Italexit 0 Altre 3-5

Ore 23.18 - Salvini: vi voglio già dire grazie

"Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie!": così su Twitter Matteo Salvini. Il leader della Lega è il primo a commentare il risultato.

Ore 23.16 - Exit poll: seggi Senato e Camera

Per il Senato in base ai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai la stima dei seggi, con una copertura del campione dell’80%, alle 23.00 indica per il centrodestra una forchetta tra 111 e 131, per il centrosinistra tra 33 e 53, per il movimento 5 stelle tra 14 e 34. Azione e Italia viva sono stimati tra i 4 e i 12 seggi, Italexit zero seggi, altre forze tra 3 e 5. Per quanto riguarda la Camera al centrodestra andrebbero tra 227 e 257 seggi, al centrosinistra 78-98 seggi, ai 5 Stelle tra i 36 e i 56 seggi, ad Azaione-Iv 15-25 seggi.

Ore 23.12 - Exit Opinio Rai: Camera, Fdi primo partito al 22-26%

Per il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, Fratelli d'Italia alla Camera è il primo partito con il 22-26%.

Ore 23.11 - Exit poll Opinio Rai: centrodestra tra il 41-45%

Stando al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5S è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

Ore 23.10 - Trend poll: i primi dati di coalizione

Trend poll coalizioni: centrodestra tra il 43 e il 47 per cento, il centrosinistra si assesta tra il 25 e il 29 per cento, il Movimento Cinque Stelle tra il 13,50 per cento e il 17,50 per cento, Azione-Italia Viva (Il Terzo Polo) tra il 6 e l'8 per cento, Unione Popolare tra 0,50 per cento e l'1,50 e Altri tra 1,50 e il 2,50 per cento.

Ore 23.02 - Ecco i primi tren poll trend-poll La7: domina FdI

Ecco i primi exit-poll diffusi dopo la chiusura delle urne. Primo partito Fratelli d'Italia, dato al 25%, la forchetta è tra il 23 e il 27%. Dunque Pd al 20%, forchetta 18-22. Terza forza il M5s, in forte crescita rispetto agli ultimi sondaggi: 15,5%, forchetta 13,5-17,5 per cento. Quindi la Lega: 11,5%, forchetta 9,5-13,5%. Forza Italia al 7, forchetta 6-8. Poi il Terzo Polo, Azione e Italia Viva al 7, forchetta 6-8. Bene stando ai primi exit l'Alleanza Verdi-Sinistra, al 3,5%. +Europa viene data al 2,5 per cento, forchetta 2-3 per cento. Italexit lotta per superare lo sbarramento: 2,5%, tra il 2 e il 3%. E ancora Unione Popolare data all'1, 0,5-1,5 per cento. Noi Moderati all'1,5%. Infine Impegno Civico di Di Maio dato all'1, forchetta 0,5-1,5.

Ore 20.12 - Cagliari, caos ai seggi per i duplicati delle schede

Caos a Cagliari. Il sistema informatico è crashato a fine mattinata e per oltre un’ora è stato impossibile distribuire i duplicati delle tessere elettorali ai tanti cittadini rimasti poi in fila per ore. Nonostante il comune abbia aperto tutti gli sportelli, sia nella sede centrale che in quelle periferiche, i tempi di attesa sono lunghissimi, e in tanti hanno rinunciato ad esprimere il voto a poche ore dalla chiusura dei seggi.

Ore 19.03 - Affluenza alle 19 in netto calo: ha votato il 51,25% degli elettori

Alle elezioni per il rinnovo di Camera e Senato, alle ore 19 ha votato il 51,25 % degli aventi diritto. Lo comunica il sito del ministero dell’Interno. Alle scorse elezioni politiche, nel 2018, alla medesima ora aveva votato il 58,48% degli aventi diritto.

Ore 14.00 - Affluenza ore 12, il dato definitivo: è al 19,21%, in linea con il 2018

Alle 12 hanno votato il 19,21 % degli aventi diritto, come comunica il sito del ministero dell'Interno. I dati definitivi sono relativi a tutti i 7.904 comuni italiani. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con quelli delle scorse elezioni politiche del 2018: alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,43% degli aventi diritto. Alle 12 è stata la regione Emilia Romagna quella in cui si è votato di più: il 23,46% (il 22,70% nel 2018) a seguire la Lombardia, con il 22,40% (20,90% nel 2018). La regione in cui si è votato di meno è la Campania, con il 12,45% (16,96% nel 2018); a seguire la Calabria, con il 12,84% (15,11% nel 2018).

Ore 13,30 - Cos'è il tagliando anti-frode? E perché rallenta il voto?

Novità assoluta al voto di oggi, ossia il "tagliando antifrode" posto sulle schede elettorali. Tagliando che sta rallentando le operazioni di voto. All’uscita dalla cabina, infatti, la scheda non va subito inserita nell’urna ma consegnata al presidente di seggio, che deve prima staccare il tagliando. Nel dettaglio si tratta di un codice che identifica la scheda: il presidente del seggio ne prende nota prima di consegnarla all’elettore e poi, prima che il foglio finisca nell’urna, guarda che coincida. Il fatto che vada staccato, e il fatto che molti elettori siano ignari della presenza del tagliando, sta creando disagi e file in molti seggi.