Elezioni 2022, Gianni Riotta: "Cosa dicono gli exit-poll, quelli seri"

Qualche exit poll comincia già a girare? Secondo la tribuna politica di Twitter ci sarebbero già dei dati in giro e tendenzialmente potrebbero tenere anche in quelli ufficiali che arriveranno. A darne notizia è Gianni Riotta che con un tweet sibillino spiega cosa avrebbe visto: "Exit polls in giro ovunque, quelli seri, malgrado crollo affluenza senza sorprese finora: terranno?". A chi gli chiede di quali dati stia parlando, Riotta ha risposto in modo secco con tono romanesco: "Non se po dì".

Insomma c'è molta attesa per i dati e di fatto a quanto pare su Twitter c'è già la corsa alle anticipazioni. E nella corsa ai dati è arrivata la frase serafica di Guido Crosetto, uomo saggio che sa attendere i tempi giusti: "Tutti a cercare exit e sondaggi, nervosamente, quando basta aspettare con calma 8/9 ore per sapere come è andata".

Insomma ormai manca davvero poco e bisogna attendere poco meno di un'ora per capire quale sarà la verità. Gli ultimi sondaggi prima del silenzio davano in vantaggio il centrodestra di quasi 20 punti sul centrosinistra. Bisogna capire ora dopo circa due settimane qual è la vera realtà dei fatti che arriverà puntuale con la chiusura dei seggi.