Sicilia, elezioni regionali: centrodestra, verso una vittoria a valanga

Il centrosinistra fa una brutta fine anche in Sicilia. Secondo i primi dati degli exit poll che arrivano dalle regionali siciliane, il centrodestra potrebbe portare a casa la vittoria anche sull'Isola. Renato Schifani (centrodestra) sarebbe avanti nella corsa alla presidenza della Regione Siciliana. Secondo gli exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai, l’ex presidente del Senato avrebbe raggiunto una percentuale compresa tra il 37 e il 41 per cento e sarebbe seguito dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca (Sud chiama Nord), accreditato di una percentuale tra il 24 e il 28 per cento.

Terza piazza per Caterina Chinnici, sostenuta da Pd e Centopassi: per lei un risultato compreso tra il 15,5 e il 19,5 per cento. Gli exit poll danno il candidato del Movimento cinque stelle, Nuccio Di Paola, quarto: per lui una percentuale compresa tra il 13 e il 17 per cento. Insomma il centrodestra di fatto potrebbe mettere le mani nuovamente sull'Ars con l'ex presidente del Senato, Renato Schifani.

La coalizione di centrodestra ha trovato la quadra su Schifani dopo le turbolenze per una ricandidatura del governatore uscente, Nello Musumeci. A quanto pare il cambio del candidato non dovrebbe aver dato vita a grossi cambiamenti: il centrodestra dovrebbe vincere e il centrosinistra potrebbe arrivare in terza posizione dietro a Cateno De Luca, una delle sorprese di queste elezioni regionali.