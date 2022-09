Daniela Santanchè spazza via Cottarelli: le cifre storiche a Milano

26 settembre 2022 a

Il centrodestra trionfa nei collegi uninominali, soprattutto al nord e nelle ex regioni rosse, dove quasi tutte le sfide sono state vinte dai candidati espressi da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega anche in collegi che sembravano blindati. Non solo a Sesto San Giovanni è uscito sconfitto il dem Emanuele Fiano, battuto da Isabella Rauti di Fratelli d'Italia ma anche a Roma centro Lavinia Mennuni di FdI ha prevalso sia su Emma Bonino sia su Carlo Calenda. E anche Daniela Santanchè ha sconfitto Carlo Cottarelli.

Al Senato nel collegio uninominale di Cremona, in Lombardia, la coordinatrice regionale Daniela Santanchè ha praticamente doppiato Carlo Cottarelli ottenendo il 52,17 per cento dei voti contro il 27,3 del professore, candidato di punta del Partito democratico. La Pitonessa ha poi pubblicato due post sul suo profilo Instagram. In uno ha ringraziato tutti i suoi elettori per il successo ottenuto e nel secondo, con una foto di Giorgia Meloni ha scritto semplicemente: "Che notte".

Del resto il centrodestra, trainato da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, vince le elezioni politiche 2022 e si prepara a governare l'Italia. Complessivamente la coalizione composta da FdI, Lega, Fi e Noi moderati raggiunge il 44,5% dei voti, sette punti in più rispetto al 37,5% del 2018. E vince appunto nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali di Camera e Senato.