Umberto Bossi, la mossa di Salvini per farlo rientrare al Senato

27 settembre 2022 a

a

a

Matteo Salvini ha le idee chiare. Dopo l'esclusione dal nuovo Parlamento di Umberto Bossi, c'è la possibilità che il Sentùr possa rientrare a palazzo Madama. Come? Il leader della Lega ha infatti proposto la nomina a senatore a vita: Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimento dopo 35 anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta".

Bossi fuori dal Parlamento: cosa è successo, scatta "l'effetto flipper"

Bossi ha scritto indubbiamente un pezzo di storia del nostro Paese. Ha dato anima e voce al Nord negli anni '90 e ha fondato uno dei partiti più longevi dell'età repubblicana.

Ecco la lista completa dei senatori e dei deputati eletti

Le sue battaglie sono rimaste nella storia della politica, basti pensare alla secessione o a quelle per l'autonomia. Insomma il Senato in questo momento sta perdendo uno dei più grandi rappresentanti della nostra democrazia. Il seggio per Bossi non è scattato a causa dell'effetto flipper, un complicatissimo sistema che miete vittime nel proporzionale. Ma l'idea di Salvini potrebbe ribaltare tutto con il giusto tributo a un uomo politico che ha scritto pagine importanti della politica di casa nostra.