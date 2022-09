Giorgia Meloni, Matteo Renzi: "Mi hanno già chiesto di farla cadere"

27 settembre 2022 a

a

a

Matteo Renzi è già pronto per il suo sport preferito: far cadere i governi. Il leader di Italia Viva affila già le armi e si prepara per qualche nuovo colpo di teatro. Certo, questa volta lo sgambetto sarà abbastanza complicato da mettere in atto: il centrodestra è compatto e ha una maggioranza assoluta sia al Senato che alla Camera.

"Come proveranno a fermare la Meloni": complotto sinistro, allarme di Sallusti

Ma leggendo le sue parole sull’ultima E News, si capisce bene quale possa essere il suo obiettivo: "A proposito, ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email soprattutto di giovanissimi che mi chiedono di far cadere il governo: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù il Governo bisogna che almeno lo facciano!". E ancora: "Con la destra, dunque, al massimo rischiamo il portafogli, perché io li ritengo incapaci di governare (e spero di essere smentito)".

Ecco la lista completa dei senatori e dei deputati eletti

Infine però Renzi zittisce la sinistra che in questi mesi ha attaccato in modo scomposto la Meloni accusandola di essere post-fascista: "La destra italiana non è fascista. Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese. Ieri l’ho detto alla CNN e lo dico a tutti i numerosi interlocutori internazionali che incontro anche qui: non c’è alcun rischio per la democrazia con Meloni premier. E lo dice chi si sta attrezzando per fare opposizione, dura ma civile".