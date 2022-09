Giorgia Meloni in pressing: chi è l'uomo che vuole all'Economia

28 settembre 2022 a

Giorgia Meloni è in pressing su Fabio Panetta. L’indiscrezione arriva dalla Stampa, che dà conto della necessità del centrodestra di trovare un nome all’altezza della sfida proibitiva che attende il nuovo esecutivo sul fronte economico. Per questo motivo la scelta del prossimo ministro dell’Economia è considerata cruciale dalla leader di Fratelli d’Italia, che continua a riporre speranze nel membro del board della Bce.

“Nelle ultime ore - si legge sulla Stampa - la premier in pectore ha scambiato diverse telefonate con lui, per persuaderlo ad accettare il trasferimento a via XX Settembre. Le resistenze di Panetta sono note: a fine 2023 scade il mandato da governatore di Ignazio Visco e l'ex dg di Palazzo Koch è in prima fila per prenderne il posto. Dopo di lui, il nome in cima alla lista di FdI è Domenico Siniscalco, che ministro dell'Economia è già stato tra il secondo e il terzo governo Berlusconi, fino al 2005”.

Si era parlato anche di una possibile conferma di Daniele Franco, che sarebbe sponsorizzata soprattutto da Forza Italia: dal punto di vista simbolico non convincerebbe la Meloni, dato che evidenzierebbe una linea troppo in continuità con l’esecutivo di Mario Draghi. “Non che la Meloni voglia discostarsi troppo - sottolinea la Stampa - o almeno non ha dato l'impressione di volerlo fare. Anzi, in questi due mesi ha fatto di tutto per farsi interprete della dottrina Draghi su energia, alleanze internazionali e conti pubblici”.