Giorgia Meloni, il toto-ministri: ecco chi sarà al governo. Tutti i nomi

28 settembre 2022 a

Nel toto-ministri del prossimo governo che con ogni probabilità sarà guidato da Giorgia Meloni, nell'ultima "bozza" non c'erano il nome di Matteo Salvini ed è scomparso quello di Giancarlo Giorgetti, "non si sa se provvisoriamente o per sempre", scrive Tomaso Labate sul Corriere della Sera. Quello che sembra certo al momento è che ci saranno due vicepremier, uno leghista, l'altro di Forza Italia. Tra gli azzurri, potrebbero diventare ministri Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Andrea Mandelli, rispettivamente alla Difesa, all'Istruzione e alla Salute.Mentre tra i leghisti girano i nomi di Edoardo Rixi alle Infrastrutture, Gianmarco Centinaio alle Politiche agricole, Giulia Bongiorno alla Pubblica amministrazione, Vannia Gava alla Transizione ecologica. Per il ministero dell'Interno è in lizza il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, già capo di gabinetto di Salvini quando era al Viminale.

In quota Fratelli d'Italia, se la Difesa andasse a Tajani. Guido Crosetto potrebbe guidare la Farnesina anche se resta ancora in piedi l'ipotesi di portare il fondatore di FdI direttamente a Palazzo Chigi, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Un ruolo che altrimenti potrebbe essere affidato a Giovanbattista Fazzolari, che potrebbe incassare anche la delega per l'Attuazione del programma. Infine, Francesco Lollobrigida ai Trasporti, l'ex cda Rai Giampaolo Rossi alla Cultura, Daniela Santanchè al Turismo, Edmondo Cirielli al ministero del Sud e della Coesione territoriale, Raffaele Fitto alle Politiche europee.

Ci sarebbero poi due ministri tecnici: quello dell'Economia - e qui la Meloni spera in un sì di Fabio Panetta, nel board della Bce - e quello dello Sviluppo, per il quale si fa il nome dell'ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato.