Giorgia Meloni, il video virale spazza via la sinistra: "Chi siamo noi di FdI"

"La Fiamma noi non l'avremmo potuta togliere". Un video virale di Giorgia Meloni sta spopolando in queste ultime ore. Il trionfo alle elezioni politiche di domenica, con Fratelli d'Italia al 26% e la sua leader proiettata con prepotenza verso Palazzo Chigi, è ancora fresco e i sostenitori sui social sono scatenati. Oggetto degli sfotto soprattutto l'esercito degli artisti schierati con il Pd e contro la Meloni, protagonisti durante la campagna elettorale di centinaia di post sul "rischio fascismo", con tanto di appello a togliere la fiamma tricolore dal simbolo di FdI.

"Cosa dimostra la mia storia": Meloni, la lezione alla sinistra che la odia

E miglior risposta virtuale ai suoi oppositori non poteva esserci: il discorso della Meloni alla platea di FdI, per rivendicare l'orgoglio di appartenere a una storia unica. "Mi piace immaginarci come quella bella frase di Tolstoj. Come una fiaccola ne accende un'altra e si trovano accese mille fiaccole, così un cuore ne accende un altro e si trovano accesi milioni di cuori. Siamo pronti a giocarci la nostra partita, abbiamo idee, gambe e cuore a volontà. Siamo un capriccio della storia della politica, siamo carne, sangue, passioni. Qualcosa che viene da lontano e che andrà ancora più lontano".





"Siamo la storia e la cultura politica siamo - rivendica la Meloni, sempre più commossa e veemente -, le idee e la loro realizzazione, siamo il passato che serve al futuro, siamo la coerenza che non è mai stata tradita, siamo le scarpe piene di fango e le mani pulite, siamo la destra autonoma, libera, capace di costruire una sua proposta diversa da tutti gli altri ma con cui tutti gli altri dovranno fare i conti. Noi siamo qui oggi, quando non ci saremo più noi ci saranno i nostri figli, e dopo i nostri figli i nostri nipoti, perché questa storia non finirà mai".