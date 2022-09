Maria Elena Boschi, voce pesantissima: quale poltrona spunta per lei

29 settembre 2022 a

Ora si pensa alle nomine. Con la vittoria del centrodestra, all'opposizione non resta che spartirsi alcune poltrone di loro diritto. Tra queste spunta la Commissione di Vigilanza Rai. Un posto ambito, e che secondo Affaritaliani.it, potrebbe finire nelle mani di Terzo Polo Azione-Italia Viva. Per il gruppo ci sarebbe già un nome: Maria Elena Boschi, fedelissima di Matteo Renzi nonché ex ministro ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La Boschi sarà presente tra i banchi del Parlamento della prossima legislatura grazie ai collegi proporzionali P01 e P03 in Lazio.

Le caselle comunque non sono finite qui. Altro punto di domanda è chi siederà al posto più alto del Copasir. Sempre stando a quanto fatto trapelare da Affaritaliani.it, l'ipotesi più probabile è che alla guida ci finisca un uomo di esperienza del Partito democratico, Enrico Borghi. Il deputato dem è già responsabile Sicurezza della segreteria di Enrico Letta. E ai Cinque Stelle? Al Movimento potrebbe essere affidato lo scranno di presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera e, forse, anche del Senato. Su quest'ultima poltrona i grillini dovranno vedersela con i dem che sono, da prima forza all'opposizione, già in corsa.

Una cosa è certa: Giorgia Meloni tiene molto agli equilibri politici e istituzionali e non intende escludere nessuna delle opposizioni, fanno sapere dai vertici di Fratelli d'Italia. Intanto ancora sconosciuti i profili dei prossimi ministri. Diversi rumors danno alla Giustizia l’ex pm Carlo Nordio, Ignazio La Russa alla Difesa, alla Camera Antonio Tajani, nome che sarebbe in lizza anche per la Farnesina. In quota Lega, invece, i nomi più ricorrenti sono quelli di Giancarlo Giorgetti e di Giulia Bongiorno.