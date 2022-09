Centrodestra, Sallusti ai tre leader: "Quello che nessuno può accettare"

30 settembre 2022 a

Per carità, Matteo Salvini avrà anche i suoi difetti e gli elettori non glielo hanno mandato a dire, ma quando ripete ossessivamente "il problema sono le bollette" non va lontano dalla realtà. E non vale la tesi "certo che se il governo non fosse caduto..." perché se non sbaglio un governo in carica lo abbiamo ed è lo stesso che nel pieno dei suoi poteri ha deciso le strategie che ci hanno portato fin qui, con l'ultimo aumento del prezzo del gas deciso ieri che sarà una botta forse fatale per imprese e famiglie. So bene che fare paragoni è un po' semplicistico perché ogni nazione è storia a sé. Ma sta di fatto che da mesi Spagna, Portogallo, Francia e da ieri la Germania - con un maxi stanziamento da 200 miliardi per sterilizzare gli aumenti - hanno messo in sicurezza i loro cittadini e le loro imprese senza aspettare decisioni europee che chissà se e quando mai arriveranno.

Adesso la patata bollente passa nelle mani di Giorgia Meloni e del Centrodestra. Purtroppo le procedure - maledetta burocrazia - impediranno al nuovo governo di insediarsi prima di tre settimane. Non si può fare altrimenti ma per questo, di fronte a una situazione davvero emergenziale, mi permetto di dare un consiglio ai tre leader: se volete mantenere viva la fiamma che vi ha portato fin qui evitate categoricamente di mostrarvi divisi e litigiosi sulle trattative per la formazione del nuovo governo.

Agli elettori non interessa chi siederà su questa o quella poltrona di ministro o sottosegretario, che ci importa di chi sceglierete come presidenti di Camera e Senato. Se vi hanno votato è perché si fidano ma quello che nessuno potrebbe accettare è vedervi scannare più o meno pubblicamente su affari vostri mentre le bollette salgono di un ulteriore sessanta per cento e vanno pagate entro fine mese. Studiate la pratica, preparate i decreti, cercate i soldi necessari perché un minuto dopo che sarete a Palazzo Chigi ci aspettiamo che annunciate qualche cosa di grande e risolutivo almeno per chi di noi è maggiormente in difficoltà. Il paese ha bisogno di un aiuto che fino ad ora nessuno, neppure Mario Draghi, è riuscito a dare. Avete promesso di essere capaci di darlo, è il momento di dimostrarlo nella sostanza ma anche nella forma, forma che non ammette divisioni e liti su questioni di potere. .