Giorgia Meloni: "Ho già parlato con Berlusconi". Toto-ministri, c'è il semaforo verde

01 ottobre 2022 a

a

a

Prima uscita pubblica di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dopo il voto di domenica 25 settembre che ha sancito la vittoria di FdI e della coalizione di centrodestra. La Meloni è arrivata a Milano per una visita e un intervento al Villaggio Coldiretti, organizzato al Castello Sforzesco e al Parco Sempione. Per evitare il contatto con i giornalisti il servizio d'ordine ha blindato l'ingresso e il percorso della presidente di Fratelli d'Italia fino al palco con transenne alte quasi due metri e ricoperte dai teli con il logo di Coldiretti.

"Ho già visto Berlusconi", ha dichiarato la Meloni. "È stato un incontro molto cordiale e costruttivo. Sono ottimista". "C'è grande collaborazione e unità di intenti" e i due leader "hanno ribadito la soddisfazione per l'affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull'attuale situazione politica", si legge in una nota congiunta di FdI e Forza Italia dopo l'incontro avvenuto questa mattina 1 ottobre, Meloni e Berlusconi "hanno poi approfondito i dossier più urgenti all'ordine del giorno, a partire dal caro energia. I due leader si sono poi confrontati sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento e hanno condiviso la necessità che l'Italia abbia bisogno di un governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova difronte".