Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Che fine farete", la frase choc sui due leader

L'odio della sinistra non si spegne. Ancora una volta Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono finiti nel mirino della violenza verbale dei kompagni. Matteo Salvini sul suo profilo Facebook ha condiviso la foto di una scritta su un muro che rilancia l'allarme per la sicurezza personale del leader della lega e della leader di Fratelli d'Italia. Sul muro infatti compare questo slogan: "Meloni e Salvini fascisti e assassini, farete la fine di Mussolini".

E ad accompagnare la scritta una stella rossa a cinque punte. Dura la reazione del segretario della Lega che ha commentato così l'ennesimo gesto d'odio di una campagna elettorale ormai chiusa: "A Ravenna qualche “democratico” ha accettato con serenità il voto degli Italiani, e con vernice rossa augura buon lavoro a me e Giorgia… Viva la libertà, avanti col sorriso!".

E solo qualche ora fa proprio Salvini sempre sui suoi social aveva condiviso una scritta apparsa al liceo Manzoni: "Salvini appeso". "È la mia scuola, il liceo classico Manzoni di Milano, che ho frequentato 35 anni fa. Tutto passa, non la cretineria di alcune teste calde. Peace and love", ha commentato il leader del Carroccio. Insomma a quanto pare, nonostante le urne siano ormai chiuse, l'odio rosso non sparisce e si fa sempre più velenoso su Salvini e Meloni.