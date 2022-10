La7 abbatte Matteo Salvini: l'ultimo schiaffo dei "maestrini" in tv

Claudio Brigliadori 01 ottobre 2022 a

Che aria tira a La7 per Salvini? La stessa di sempre: pesantuccia. Il leader della Lega, dopo le elezioni, può consolarsi pensando al fatto che la nemica numera uno dei salottini politici della Rete è diventata giocoforza Giorgia Meloni. Ma per il Capitano c'è sempre un trattamento particolarmente "affettuoso".

Basta pensare che anche il meteorologo Paolo Sottocorona, si permette una battuta particolarmente velenosa. "Colpa" di Myrta Merlino che dopo aver mandato in onda un collegamento in diretta con Salvini, ospita lo spazio dedicato alle previsioni del tempo e introduce Sottocorona così: «Devo dare una pessima notizia a Paolo. Non servi oggi, Salvini ha già detto che domani c'è il sole, confermi?».

.Sottocorona contesta il leghista: «Questo è un Paese che ha un problema, ognuno dovrebbe fare il mestiere suo. Fare il meteo è una cosa che piace a tutti, non so perché. E allora vado via...». In realtà l'esperto è rimasto in studio, dando tutte le informazioni del caso. E quando azzarda alla possibilità di un leggero miglioramento per la giornata di sabato, la Merlino lo stuzzica ancora: «Ah, ma allora ha ragione Salvini!». «Le piogge ci sono. Poi dipende conclude il meteorologo-, se ciascuno si fa la sua previsione...». Insomma, siamo al "piove, Salvini ladro".