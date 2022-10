Giorgia Meloni, il piano sul Superbonus: cambia tutto, come funzionerà

02 ottobre 2022 a

Anche il Superbonus è oggetto di studio da parte di Fratelli d’Italia. In attesa che riceva l’incarico di formare il nuovo governo, Giorgia Meloni sta lavorando ai vari dossier, incluso quello che riguarda la maxideduzione che potrebbe essere rivista, passando dal 110% a un più contenuto 60 o 70%. Al tempo stesso, però, il bonus sarebbe garantito a lungo termine, oppure caratterizzato da una diversificazione basata su due elementi.

Ovvero sul reddito del beneficiario o sul tipo di immobile interessato dai lavori. In questo caso la percentuale della deduzione potrebbe essere più alta nel caso in cui si tratti della ristrutturazione della prima casa, mentre si ridurrebbe se i lavori fossero da effettuare sulla seconda abitazione. Per ora non c’è nulla di certo: queste sono tutte opzioni valide che Fratelli d’Italia sta valutando in merito ai bonus edilizi. Stando a quanto riferito da fonti interne al partito della Meloni, la volontà è quella di tutelare situazioni già aperte, in modo da non mettere in difficoltà le famiglie e le imprese impegnate nei cantieri legati al Superbonus.

Inoltre si vocifera che alcune modifiche alla maxideduzione possano essere inserite già nella legge di bilancio: nell’immediato l’intenzione della Meloni sarebbe quella di supportare le imprese che hanno i conti con crediti fiscali e lavori bloccati. Poi successivamente si vorrebbe revisionare l’intero sistema che regolamenta il Superbonus.