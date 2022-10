Giorgia Meloni, "cosa non deve fare": Bisignani, l'avvertimento sulla squadra di governo

02 ottobre 2022 a

È l’ora di Giorgia Meloni, che presto diventerà la prima premier donna nella storia italiana. Luigi Bisignani ci ha tenuto ad avvisare la leader di Fratelli d’Italia su cosa non fare adesso che spetta a lei l’onore e l’onere di formare un nuovo governo di centrodestra. Innanzitutto la Meloni è al lavoro sul dossier riguardante la crisi energetica.

Secondo l’ex faccendiere c’è già una prima bozza, ovviamente riservata, su come affrontare la situazione di emergenza: “Agli utenti verrà chiesto di ridurre i consumi fra il 10-20% rispetto agli stessi mesi del 2021 e ogni eccedenza sarà assoggettata ad un extracosto da trasferire come sussidio in bolletta alle industrie energivore. In questo modo si otterrebbe una riduzione immediata della domanda e un sussidio incrociato tra usi superflui ed usi industriali, senza alterare il mercato”. Parlando invece di politica, e quindi della formazione della squadra di governo, Bisignani ha inviato la Meloni a “volare alto” nella scelta dei ministri.

“Peraltro - ha fatto notare - nessuno dei suoi alleati può permettersi un passo indietro e, se anche dicesse no a quei divertenti nomi che circolano, sa che nessuno potrebbe opporsi. La famosa questione della moral suasion del Quirinale sulla composizione della squadra di governo, che poteva facilmente intimorire i due ultimi parvenu della politica come Giuseppe Conte e Mario Draghi, nessuno dei due legittimati dal voto popolare, non avrà certo presa su una Premier che, a differenza loro, può contare su una larga maggioranza politica in entrambi i rami del Parlamento”.