Centrodestra, Pregliasco: "La vittoria più grande della storia"

04 ottobre 2022 a

a

a

La vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre è stata netta e chiara. La coalizione dei moderati ha ottenuto la maggioranza assoluta sia al Senato che alla Camera con un buon margine per governare con stabilità per i prossimi cinque anni. Ma oltre al successo nelle urne, la vittoria di domenica 25 settembre scrive una pagina storica nella politica italiana. Numeri alla mano il trionfo del centrodestra sul centrosinistra è stato mostruoso.

"Un vantaggio per il centrodestra": la rivelazione del sondaggista, cosa cambia per la Meloni

E a sottolinearlo è un'analisi attenta di Lorenzo Pregliasco, sondaggista di YouTrend. Secondo l’esperto di rilevazioni delle intenzioni di voto, il risultato delle urne è degno di nota per il distacco che si è creato tra la coalizione vincente e quella perdente. E su Twitter Pregliasco non usa giri di parole e afferma: "Un dato: la vittoria del centrodestra il 25 settembre è stata di gran lunga la più netta della storia elettorale italiana (almeno dal 1994)". Poi Pregliasco spiega meglio questo risultato e aggiunge: "Il margine tra prima e seconda coalizione è stato di 18 punti. Nel 2001 (Berlusconi) furono 14. Nel 2008 (sempre Berlusconi) 9".

"Gira voce che...": profezia del sondaggista nel cuore della notte, che fine fa Letta

Insomma da circa 30 anni a questa parte mai una coalizione aveva ottenuto un risultato così netto al voto. Un motivo in più per il centrodestra per governare più compatto che mai portando in Parlamento le riforme strutturali di cui il Paese ha immediatamente bisogno, da quella fiscale a quella previdenziale.