Guido Crosetto ministro, clamoroso ribaltone: "Ecco dove"

A ridosso della riunione dei vertici FdI, dove Giorgia Meloni - arriata poco dopo le 10 del mattino di oggi, martedì 5 ottobre - farà il punto sui nomi dei ministri da proporre (e, nel caso, da escludere), ecco piovere una clamorosa indiscrezione.

Niente Difesa per Guido Crosetto. L'ultimo totonomi sulla nuova squadra di governo, quello diffuso da Mario Giordano in onda a Fuori dal Coro, vede il co-fondatore di Fratelli d'Italia correre per gli Esteri. Proprio così. L'inviata del programma di Rete 4 nella puntata di martedì 4 settembre riferisce che in pole per il ministero ci sono "Elisabetta Belloni, Antonio Tajani e Guido Crosetto". Sarebbero loro tre a contendersi il posto. Il fedelissimo di Giorgia Meloni in realtà pochi giorni fa era quotato per la Difesa, ma tutto può ancora cambiare.

Nonostante i profili dei prossimi ministri siano ancora top secret, alcune voci incominciano già a circolare. La leader di FdI che si appresta a guidare il Paese starebbe pensando all'ex pm Carlo Nordio alla Giustizia, Vittorio Sgarbi in qualità di ministro dei Beni Culturali, Tajani come sottosegretario alla presidenza del Consiglio o, come già detto, agli Esteri, Giulia Bongiorno come ministra della Pubblica amministrazione e Ignazio la Russa alla presidenza del Senato.

L'incognita al momento rimane il Viminale. Matteo Salvini potrebbe rinunciare al dicastero già guidato in passato e lasciare spazio ad Adolfo Urso. In questo caso alla Lega rimarrebbe il ministero chiave dello Sviluppo Economico. Una cosa è certa: "La presidente del Consiglio è politico, il governo è politico: vogliamo dare alla Nazione un governo che offra le risposte migliori", ha detto la Meloni allontanando l'ipotesi di un governo tecnico. E a chi le chiede la tempistica, ribatte: "Chiedete al capo dello Stato". Sarà infatti Sergio Mattarella a dover affidare alla leader di FdI il compito di formare il nuovo esecutivo.