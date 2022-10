Edoardo Rixi ministro, l'ultima indiscrezione: colpo della Lega

06 ottobre 2022 a

Le voci sui ministri del nuovo governo si fanno sempre più insistenti. Come premesso dal leghista Massimiliano Romeo, il Carroccio è stato "determinante per la vittoria delle elezioni" e per questo "ambisce a un ruolo importante". Matteo Salvini, si vocifera, sarebbe pronto a presentare i suoi candidati. Tra questi Edoardo Rixi, Gianmarco Centinaio e Roberto Calderoli. Ai tre rispettivamente potrebbero andare le Infrastrutture, gli Affari regionali e la presidenza del Senato. Più remota, spiega La Stampa, la possibilità che il segretario della Lega torni al Viminale. Per Salvini ci potrebbe essere il ministero dell'Ambiente, o anche per lui, gli Affari regionali.

Nulla comunque di ufficiale. Certo è che nella nuova maggioranza ci sono due misteri: a chi sarà affidato l'Interno - poltrona un tempo di Salvini - e la sorte di Roberto Cingolani. Proprio il nome dell'attuale ministro della Transizione ecologica è in queste ore sulla bocca di tutti. Non è più un segreto che Cingolani abbia fatto visita a Giorgia Meloni con l'intento di informarla dello sviluppo dei negoziati sul tetto al prezzo del gas. Questo almeno a livello formale, perché in realtà non pochi hanno visto nel faccia a faccia qualcosa di più.

Nonostante il diretto interessato continui a negare la propria disponibilità, la Meloni e Salvini hanno di lui un'ottima reputazione. Oltretutto il ministro gestisce circa un terzo dei fondi del Pnrr e su questa casella non si possono fare scherzi. Per questo circola la tesi che Cingolani possa essere nominato dal centrodestra commissario all'emergenza energetica, scorporando dal ministero dell'Ambiente le deleghe sui temi energetici, che tornerebbero allo Sviluppo economico.