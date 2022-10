L'aria che tira, "il Pd non arriva alle prossime elezioni". Sisma politico

06 ottobre 2022 a

a

a

Nel giorno della direzione Pd, con Enrico Letta che traccia la via per i prossimi mesi, arriva la profezia: il Partito democratico, "ridotto a un Jurassic Park, non arriva alle prossime elezioni". Parola di Tommaso Cerno, che con il Pd era stato eletto nel 2018 al Senato e che toccato con mano il caos politico e strategico del Nazareno in questi ultimi 4 anni ha deciso di non farsi ricandidare e tornare a fare il giornalista, diventando direttore de L'Identità.

"Come chiamare il nuovo Pd": la (sconcertante) proposta di Massimo Cacciari

Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, commenta lo psicodramma dem con il solito sarcasmo. "Ieri è stata una giornata straordinaria per la sinistra, che sta morendo, si sta spegnendo. Una cosa drammatica sul piano culturale e sociale. La destra vince e improvvisamente nello stesso giorno, negli stessi minuti tornano tutti gli autori delle grandi sconfitte del Pd di questi anni e ci dicono come farebbero loro oggi".





"Questo Pd alle prossime elezioni non ci arriva": Cerno a La7, guarda il video

Una scena da Jurassic Park, appunto: "C'è Franceschini che arriva silenzioso all'ultimo momento, come un Velociraptor. C'è il Tyrannosaurus Rex D'Alema che ha ricominciato a ruggire e oggi fa il grillino. C'è il Brontosauro Bersani... O capiamo che queste elezioni mostrano che c'è un contenitore freddo mentre fuori la piazza vorrebbe accogliere un mondo in cui lo Stato torna e il privato non folleggia, oppure se ricominciamo con le figurine che escono dal Nazareno a fare dichiarazioni sul prossimo segretario io credo che questo partito non arriverà alle prossime elezioni, come i socialisti in Francia. Non sarebbe nulla di nuovo".