Giorgia Meloni premier, si bruciano le tappe: quando avrà l'incarico

Mancano cinque giorni esatti alla convocazione di Camera e Senato, che si terrà giovedì 13 ottobre. Diverso invece il discorso per quel che riguarda il governo. Quando verrà dato l'incarico a Giorgia Meloni? Procediamo con ordine. Innanzitutto ci sarà l'elezione dei presidenti delle due Camere, poi toccherà a Sergio Mattarella organizzare l’agenda delle consultazioni.

In ogni caso, stando a fonti qualificate di FdI citate dal Fatto Quotidiano, l’incarico alla Meloni dovrebbe arrivare tra il 21 sera e il 22 mattina. È importante - anche per questioni di immagine - che il conferimento dell'incarico avvenga dopo il ritorno di Mario Draghi da Bruxelles. Sarà il premier uscente, infatti, a partecipare al Consiglio di Bruxelles del 20 e 21 ottobre. Il suo ultimo atto da presidente del Consiglio.

Tra l'altro, stando a quanto racconta Wanda Marra sul Fatto, pare che si stia rafforzando l'asse Meloni-Mattarella. Lo ha dimostrato anche l'ultima dichiarazione del capo dello Stato, che proprio come la presidente di FdI non ha apprezzato l'uscita della ministra francese sulla necessità di vigilare sul rispetto dei diritti in Italia. Entrambi avrebbero chiarito che l'Italia è in grado di badare a se stessa e che non sono ammesse ingerenze dall'estero. Per quanto riguarda le consultazioni, comunque, qualcuno scommette che andranno avanti a lungo. Secondo fonti qualificate di FdI, invece, la leader andrà al Colle con una lista già pronta e farà consultazioni lampo, seguite subito dopo dal giuramento.