Giorgia Meloni scatenata in Spagna: "Non siamo mostri. Impresentabili chi?"

Una Giorgia Meloni all'attacco, scatenata, che usa toni decisi nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox. "Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, Viva Italia, vIva Spagna, viva l'Europa patrioti", afferma la premier in pectore. Nel corso del suo intervento, poi, l'affondo contro la sinistra: "Spero che in Spagna come in Italia e in Europa ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma con compagni leali uniti contro la sinistra".

Già, perché l'obiettivo della Meloni è di ampliare il fronte che a Bruxelles possa correggere alcune delle storture dell'Europa di oggi: "Solo vincendo nei nostri Paesi l'Europa può diventare in gigante politico che vogliamo e non un gigante burocratico", afferma la Meloni. Parole che, c'è da scommetterci, faranno impazzire la sinistra, proprio come i 'compagni' impazzirono dopo l'ultimo e celebre intervento proprio alla kermesse di Vox, quando si era ancora in campagna elettorale.

"Abbiamo bisogno di un'Europa più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio", ha rimarcato. Dunque, nel videomessaggio, la Meloni ha ironizzato sul fatto che l'alleanza tra FdI e Vox sia usata nei reciproci paesi per dare una patente d'impresentabilità delle due formazioni politici, ma - ha chiesto - "possono essere definiti 'impresentabili movimenti politici votati da milioni di cittadini?". Scacco matto...