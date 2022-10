Sondaggio, Giorgia Meloni premier: il dato sulla fiducia travolge la sinistra

11 ottobre 2022 a

a

a

Da una settimana all'altra Giorgia Meloni incassa nuovi successi. Non è bastato il trionfo alle elezioni del 25 settembre, ora la leader di Fratelli d'Italia vede aumentare il proprio consenso. Quest'ultimo è passato dal 51,9 per cento del 30 settembre al 52,1 del 9 ottobre. Lo dimostra il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Sempre stando agli intervistati, tra le priorità del prossimo governo a guida centrodestra ci sono il lavoro/disoccupazione, caro bollette/inflazione e sicurezza/immigrazione. In fondo alla classifica, e forse si capisce il flop della sinistra, green/ambiente e cultura/tempo libero.

"Si sono turati il naso". Dramma Pd, cosa sa la Ghisleri | Video

Oltre al successo personale, la Meloni può fare affidamento su una cifra sempre più in crescita di Fratelli d'Italia. Il suo partito dal giorno delle Politiche ha guadagnato lo 0,3 per cento, passando così dal 26,1 al 26,4. Insomma, gli italiani la incoronano premier in attesa della nuova squadra di governo. Sui nomi dei prossimi ministri il centrodestra è al lavoro da giorni. Dalle prime indiscrezioni emerse la quadra si sarebbe trovata sul numero dei ministeri, che dovrebbero essere sedici: a Lega e Forza Italia ne spetterebbero quattro a testa, a Fratelli d'Italia sette.

Il sondaggio che umilia Di Maio: che fine ha fatto Impegno Civico

Tra questi, si vocifera, quattro potrebbero essere occupati da figure politiche e tre da tecnici di area meloniana. Il sedicesimo ministero dovrebbe invece essere quello agli Interni, con la scelta che ormai sembra ricadere su un prefetto. Magari, Matteo Piantedosi. Anche se nulla è ancora ufficiale, tanto che altri retroscena danno in lizza l'avvocato leghista Giulia Bongiorno e il funzionario Giuseppe Pecoraro.