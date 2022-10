Otto e Mezzo, Lill Gruber: “Ti sembra il momento?”, come spegne Montanari

10 ottobre 2022 a

Nella puntata di Otto e Mezzo di lunedì 10 ottobre non si poteva non partire dall’Ucraina e dagli ultimi drammatici sviluppi, con la Russia che in mattinata ha bombardato Kiev e altre città causando anche decine di morti e feriti tra i civili. Un’escalation che è stata duramente condannata dall’Occidente e rivendicata da Vladimir Putin, che l’ha definita una “vendetta” per quanto accaduto al ponte della Crimea.

Rivolgendosi a Tomaso Montanari, che vuole scendere in piazza per la pace, Lilli Gruber ha fatto notare che “sembra il momento peggiore per una manifestazione pacifista mentre l’Ucraina è fortemente sotto attacco”. Montanari non ha però condiviso l’opinione della padrona di casa: “La pace è l’unica alternativa ragionevole. Gli americani hanno detto che l’apocalisse nucleare è possibile e che Putin fa sul serio, se la sua unica via d’uscita è la guerra atomica potrebbe scatenarla. Davvero vogliamo arrivare a questo? Se non ora quando, vogliamo aspettare la prima atomica per manifestare?”.

Stefano Feltri ha però smontato la riflessione di Montanari: “Crediamo che Putin veda le piazze piene e allora ci ripensa? Bisogna sostenere gli ucraini, non sono loro che si oppongono alle trattative, un cessate il fuoco dovrebbe avvenire dagli aggressori. Manifestare per fare pressione su Putin? Dubito venga colpito. Manifestare per mettere pressione ai nostri governi affinché non appoggino più l’Ucraina per ridurre il rischio dell’atomica?”.