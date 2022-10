Otto e Mezzo, Cacciari ridicolizza il Pd: "Siamo impazziti? Quegli incapaci..."

08 ottobre 2022 a

Dietro al flop del Partito democratico alle elezioni ci sono varie accuse. Tra queste, per Lilli Gruber, "l'incapacità dei dem di saper coinvolgere il popolo non bellicoso e contrario alla guerra in Ucraina". D'accordo con la conduttrice di La7, Massimo Cacciari. Il filosofo, ospite di Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 7 settembre, elenca una lunga lista di mancanze da parte del Pd. Oltre all'impossibilità di rappresentare le fasce più deboli della popolazione, per l'ex sindaco di Venezia c'è un altro problema e riguarda proprio la pace: "Dobbiamo parlare di pace, è ovvio. Di cosa dobbiamo parlare? Di guerra atomica?".

Cacciari ricorda che "ad oggi in giro si sente dire: 'Può capitare che scoppi la guerra atomica...' Ma che roba è? Ma siamo impazziti? Cosa facciamo noi nei confronti di un pazzo? L'Armageddon? La catastrofe?". Da qui il consiglio a tutti i partiti, affinché non sia solo il Movimento 5 Stelle a domandarsi su come trattare o chiedere un armistizio, "perché qua stiamo andando davvero incontro a una catastrofe".

Ma Cacciari ospite della Gruber non si sofferma solo sul Pd. Il pensiero va anche a Giorgia Meloni e, in particolare, all'ingerenza francese. "Si vedrà cosa farà la Meloni - tuona -, ma basta inseguire queste fesserie. La ministra francese si interessi a trovare un accordo s prezzo del gas". D'accordo anche la conduttrice che liquida la promessa di Laurence Boone ("vigileremo" sull'Italia) come "un'uscita infelice".