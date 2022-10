Lega: "Nessun veto". Ma Meloni lascia Villa Grande: centrodestra, salta il vertice

12 ottobre 2022 a

"Dal consiglio federale della Lega nessun veto, preclusione o impuntatura". Il Carroccio conferma la "massima disponibilità a confrontarsi e ad assumersi tutte le responsabilità richieste da un momento così difficile per il Paese". Frasi che arrivano nelle ore in cui Giorgia Meloni e Ignazio La Russa lasciano villa Grande dopo aver incontrato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Qui era atteso anche Matteo Salvini, che però, raggiunto dai cronisti una volta uscito dalla Camera, ha detto: "Sto andando dalla mia fidanzata".

Quanto basta a far insospettire Enrico Mentana che, durante il suo Diario politico, fa presagire che qualcosa non torna: che, oltre ai nomi dei ministri, non ci sia neppure il nome della presidenza delle due Camere? A smorzare i toni ci ha pensato però Giancarlo Giorgetti. Il numero due della Lega, nonché ministro uscente, ha ammesso: "C'è ancora stasera, c'è tempo, non troppo ma ce n'è".

È stato proprio Giorgetti il big con cui Salvini ha approfondito alcuni dossier negli uffici della Lega alla Camera. A riferirlo alcune fonti della Lega. Il leader del partito - fanno sapere - è in continuo contatto con gli alleati. Oggi si è confrontato anche con i governatori e poco fa ha lasciato Montecitorio.