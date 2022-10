Guido Crosetto alla buvette? "Ecco...", accolto così: cala il gelo

13 ottobre 2022 a

a

a

Dettagli, pesanti o divertenti. Dettagli colti da Aldo Cazzullo nel corso della sua diretta sul sito del Corriere della Sera, una diretta in cui dà conto di eventi "paralleli" alla giornata dell'inesdiamento di Camera e Senato, il voto per i presidenti che dovrebbero essere quelli di Ignazio La Russa a Palazzo Madama e Riccardo Molinari a Montecitorio.

Crosetto "fuori dalla squadra"? Le indiscrezioni che agitano FdI

E Cazzullo rivela che tra i corridoi, tra le sacre stanze, si aggirava anche Guido Crosetto, il gigante e fondatore di Fratelli d'Italia, il quale però non è stato eletto, poiché non ha voluto essere candidato (per lui si vocifera circa incarichi di primo livello nel governo, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio ad alcune poltrone ministeriali).

"Marcia su Roma, cosa farete?": Annunziata senza vergogna, Urso la asfalta

E insomma, Crosetto era in Parlamento. Scrive Cazzullo: "Grande cameratismo alla buvette, arriva Crosetto che non è parlamentare, Renzi, Franceschini e Ronzulli lo accolgono in un tintinnare di tazzine di caffè: Ecco l’imbucato!", scrive Cazzullo dando conto dell'accoglienza che gli avrebbero riservato il leader di Italia Viva, il piddino e la fedelissima di Silvio Berlusconi.