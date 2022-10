Crosetto contro Lucia Annunziata: "Lo fa da anni", la vergogna

09 ottobre 2022 a

a

a

Sta facendo discutere la conduzione di Lucia Annunziata. A sollevare la polemica ci pensa Franco Bassanini, professore di diritto ed ex deputato del Pd. È lui a domandarsi: "Ma è normale che un conduttore di un talk show della TV pubblica pretenda di imporre una sua posizione politica (es. Annunziata che cerca invano di far dire a Cuperlo che l’errore del PD è stato sostenere la resistenza ucraina e le scelte atlantiche di Draghi)?". Poi per essere più chiaro Bassanini tagga su Twitter la trasmissione di Rai 3.

"Convocato l'ambasciatore": altissima tensione tra Italia e Russia, cosa sta succedendo

A rispondere a stretto giro ci pensa Guido Crosetto. "È così da anni: rappresentano le proprie idee, non sono interessati a far capire quelle altrui e si nutrono di pregiudizi. Chi non è di sx è abituato. Non solo in Rai", cinguetta il co-fondatore di Fratelli d'Italia. Il riferimento dell'imprenditore è chiaro. Non è infatti una novità che Crosetto abbia avuto da ridire su PiazzaPulita e, in particolare, su Corrado Formigli.

"Lo è? Me lo dice? Vabbè, non le credo": Urso di FdI fa impazzire l'Annunziata

Giorni fa, prima del voto, Crosetto tuonava: "Molta gente guarda PiazzaPulita per vedere quali nuovi traguardi di faziosità e pregiudizio riesce a raggiungere e non rimane delusa perché puntata dopo puntata, segna nuovi record mondiali. Qual è l’obiettivo? Alimentare la rabbia per ottenere violenza contro Giorgia Meloni?".