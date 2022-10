Senato, Silvio Berlusconi: "Chi ha votato La Russa. Ronzulli? Finita"

13 ottobre 2022 a

L'elezione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha scatenato una piccola tempesta politica. Come è noto il senatore di Fratelli d'Italia ha ricevuto più voti di quelli necessari ma tra questi non ci sarebbero quelli di Forza Italia. A quanto pare dalle opposizioni sarebbero arrivati almeno 17 voti che al momento non hanno un nome. Lo scrutinio è segreto e dunque ora è caccia a chi, non facendo parte della maggioranza, avrebbe scritto "La Russa" sulla scheda di Palazzo Madama. Ma a dare una svolta significativa a questa giornata è stato anche lo scontro in Aula tra Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa.

I due hanno avuto un diverbio e a quanto pare il Cav avrebbe posto in modo forte e chiaro la questione dei veti sulla squadra di governo. In queste ore caldissime infatti continuano le trattative tra i partiti della maggioranza per trovare la quadra per la composizione del nuovo esecutivo. E a quanto pare gli azzurri non avrebbero gradito alcune "chiusure" da parte di Fratelli d'Italia su alcuni nomi. Ed è stato lo stesso Silvio Berlusconi a mettere in chiaro le cose: "Non ci piacciono i veti", ha detto il Cav subito dopo l'elezione di Ignazio La Russa allo scranno più alto di palazzo Madama. Ma lo stesso Berlusconi avrebbe parlato anche di quei (ormai famosi) 17 voti arrivati dalle opposizioni per La Russa.

L'ex premier non ha usato giri di parole e ha alzato il velo su questi voti arrivati da settori esterni alla maggioranza che sosterrà il prossimo governo: "Sapevamo che La Russa lo avrebbero votato gli altri, Renzi Azione e i senatori a vita". E ancora: "Io ho dato un segnale di apertura per una collaborazione". Infine il Cavaliere ha ribadito a precisa domanda sulle possibilità di un ingresso nel governo di Licia Ronzulli: "La trattative è finita ma a noi non ci sta bene. Non ci piacciano i veti".