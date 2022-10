Marta Fascina in Transatlantico? E... la scena pazzesca (che la dice lunghissima)

13 ottobre 2022 a

Primo giorno di questa legislatura. Si insediano Camera e Senato e si vota per le rispettive presidenze. Il tutto dopo giorni di trattative e un vertice, saltato, nella serata di ieri, mercoledì 12 ottobre. L'intesa, però, nel centrodestra sarebbe stata trovata nel corso della note: Ignazio La Russa presidente del Senato, Riccardo Molinari alla Camera (anche se, pare, al posto di Molinari potrebbe finirci anche un altro leghista).

E insomma, tutti nel proprio ramo del Parlamento per votare. Tra questi tutti, anche Silvio Berlusconi, al rientro in aula dopo molti anni di assenza forzata dalla legge Severino. Tra i pochi assenti - nota statistica - Vittorio Sgarbi, il quale ha rivelato al Corriere della Sera che no, lui non sarà in aula in questo primo giorno.

Tra i presenti, presentissimi, ecco invece Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi. E Repubblica dà conto di particolari curiosi relativi alla Fascina, la quale - assicura il quotidiano diretto da Maurizio Molinari - è seguita da "un codazzo di parlamentari". E ancora, scrive Repubblica: "Corposo, nutrito, almeno quindici deputati. Si muove lungo il Transatlantico, entra in Aula, esce di nuovo. Chi lo guida? Non Silvio Berlusconi e neanche Antonio Tajani. È Marta Fascina, appena rieletta deputata, compagna del Cavaliere, in abito blu. Silente, ma evidentemente a capo della nuova fase del partito", concludono da Repubblica. Di certo c'è che Marta Fascina... muove le folle.