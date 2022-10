Sondaggio, la Meloni vola: cifre mai viste. E c'è una clamorosa rimonta

14 ottobre 2022 a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni mette il turbo e dopo il trionfo alle elezioni del 25 settembre non si ferma più. Lo dimostra l'ultimo sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Porta a Porta, la trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai 1. Le intenzioni di voto degli italiani non sembrano essere cambiate molto da quando il Paese è stato chiamato a votare due settimane fa.

Stando a questa rilevazione, infatti, FdI raggiunge quota 28%, guadagnando ben 2 punti rispetto al voto del 25 settembre. A seguire ci sono sempre il Pd al 18.5%, con un calo dello 0.6%, e il Movimento 5 Stelle al 16%. Il partito di Giuseppe Conte, però, a differenza dei dem, è salito rispetto a due settimane fa. L'incremento registrato da Noto Sondaggi è dello 0.6.

Al quarto posto confermata la Lega di Matteo Salvini all’8.5%, con un calo dello 0.3 dei consensi. Subito dopo, sullo stesso piano ci sono Forza Italia di Silvio Berlusconi all’8%, che registra un leggero calo (-0.1), e Azione-Italia Viva - il cosiddetto Terzo Polo - sempre all’8%, con un incremento dello 0.2. Infine troviamo Verdi e Sinistra in lieve aumento al 4%, Più Europa che invece scende al 2.5% e Noi moderati della coalizione di centrodestra all’1%. In fondo alla classifica Impegno Civico di Luigi Di Maio, sempre all’1%.