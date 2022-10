Silvio Berlusconi, Cazzullo: "Chi ha goduto per la sua sconfitta al Senato"

13 ottobre 2022 a

La prima giornata del nuovo Parlamento è stata piuttosto frenetica, soprattutto per l'elezione a sorpresa di Ignazio La Russa come nuovo presidente del Senato. Un risultato inaspettato, visto che i parlamentari di Forza Italia non hanno preso parte alla votazione. Gli unici due a esprimere il proprio voto sono stati il leader azzurro Silvio Berlusconi e la ex presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Casellati, ora probabilmente candidata al ministero della Giustizia.

"Un'enormità": le immagini dal Senato che sconvolgono Myrta Merlino | Viudeo

La diretta curata da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera ha svelato non pochi dettagli sulla giornata appena trascorsa. Nel corso del pomeriggio, per esempio, il giornalista ha notato una reazione particolare in Senato: "E pure gli ex magistrati eletti con i 5 stelle, Scarpinato e Cafiero de Raho, non sembrano dispiaciuti dalla sconfitta di Berlusconi".

Il "Var" piomba sul Senato: "Quanto ci mette", il video che spiega tutto? | Guarda

Il riferimento è, ovviamente, all'elezione di La Russa alla presidenza del Senato nonostante l'assenza degli azzurri. Un'assenza, quasi sicuramente concordata con il Cav, che sarebbe servita a far cedere Fdi su qualche divieto sulla squadra dei ministri. Il cofondatore di Fratelli d'Italia alla fine ce l'ha fatta grazie ad alcuni parlamentari dell'opposizione che lo hanno votato. Parlamentari che La Russa ha ringraziato nel suo primo discorso in aula: "Ringrazio, se mi consentite, anche quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra".