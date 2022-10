Governo, l'elezione del presidente della Camera: segui la diretta

14 ottobre 2022 a

a

a

Il "terremoto" Ignazio La Russa potrebbe provocare delle conseguenze anche oggi, nel giorno dell'elezione del presidente della Camera. Il leghista Lorenzo Fontana è il grande favorito, ma c'è attesa per capire se dopo l'astensione di Forza Italia sul voto a favore dell'esponente di Fratelli d'Italia, neo-presidente del Senato, possano emergere altri maldipancia nel partito di Silvio Berlusconi. Nel frattempo la polemica sui 17 franchi tiratori al contrario che dall'opposizione hanno contribuito a eleggere La Russa divide anche il centrosinistra, incapace di presentare un candidato comune a Palazzo Madama per "contarsi".



Ore 9.25: Tajani, "Forza Italia voterà Fontana"

"Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come Presidente della Camera dei deputati". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia

Ore 9.01: Orfini, "pensavo nessuno peggio di La Russa ma sbagliavo"

"Quando ho visto che al Senato la candidatura del centrodestra era La Russa, ho pensato che almeno a noi alla Camera difficilmente sarebbe toccato di peggio. Mi sbagliavo". Lo scrive su Twitter il deputato Pd Matteo Orfini commentando la probabile elezione del leghista Lorenzo Fontana.



Ore 8.45: Boldrini, "Fontana putiniano contro i diritti"

Lorenzo Fontana "certamente è un personaggio politico che si è distinto per le sue idee contro i diritti civili delle donne. Una figura putiniana. Non credo possa rappresentare tutta la Camera". Così Laura Boldrini prima di entrare alla Camera dei deputati dove oggi si voterà il presidente.

Ore 8.07: Pd, "un nome per Montecitorio"

Per evitare un La Russa-bis, il Pd "medita di indicare un nome per Montecitorio già alla prima votazione di domani", scrive il Corriere della Sera. Quasi impossibile una strategia comune con il Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle. Gli uomini di Giuseppe Conte temono di "venire tagliati fuori dalla scelta dei presidenti di Copasir e Vigilanza Rai, che spettano alle opposizioni", sottolinea ancora il Corsera, secondo cui "per la vicepresidenza del Senato i rumors danno in pole Stefano Patuanelli.



Ore 7.54: Renzi, "io non c'entro nulla"

Matteo Renzi è euforia pura. Il leader di Italia Viva è in sollucchero per il centrodestra di governo che traballa di fronte al primo banco di prova: l'elezione di Ignazio La Russa per il più alto scranno di Palazzo Madama e l'ira funesta di Forza Italia, tagliata fuori. "Se io orchestrassi un'operazione del genere, - spiega al Messaggero - la rivendicherei. Di più: andrei all'incasso". Magari ci va, all'incasso. "No, io non c'entro nulla, questa è una resa dei conti tutta interna al centrodestra".