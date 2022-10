PiazzaPulita, Cottarelli su La Russa: "Facevano la conta, FdI sapeva tutto"

14 ottobre 2022 a

"La mattinata era cominciata, dal nostro punto di vista, con una buona notizia, il centrodestra non è unito": Carlo Cottarelli, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato della prima giornata del nuovo Parlamento, giornata nel corso della quale è stato eletto come presidente del Senato Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia. Una vera e propria sorpresa visto che alla votazione non hanno partecipato gli azzurri. Segno che anche qualcuno dell'opposizione lo ha votato.

"Abbiamo passato tutto il tempo delle votazioni tranquilli, dicendo: non è certo un buon inizio per questo governo se fanno vedere che non sono uniti su questa cosa - ha proseguito l'economista, eletto al Senato col Pd -. A un certo punto però è scoppiato l'applauso di Fratelli d'Italia e lì si è capito che qualcosa era andato storto, ma c'è stata un'enorme sorpresa nell'ambito del gruppo del Partito democratico per quello che stava succedendo".

Poi un retroscena: "Quelli di FdI facevano la conta, quindi sapevano che c'era un accordo. Hanno fatto un accordo con qualcun altro, ma non si sa chi. Io ho sempre pensato che fare un accordo con due gruppi è sempre più complicato che farlo con uno solo. Allora la logica direbbe: si fa l'accordo col gruppo più grande, quello che consente di avere i 18, 19 voti che mancavano". Secondo Cottarelli, però, qualcosa verrà a galla nei prossimi giorni: "Una cosa che può servire è vedere la prossima settimana quando si eleggono i vicepresidenti se c'è qualcuno che ci guadagna da questo accordo".