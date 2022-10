Salvini: "Umberto, stai tranquillo", la frase rubata su Fontana che spiega tutto

14 ottobre 2022 a

Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera con 222 voti. Tutto è filato liscio, come anticipato da Matteo Salvini a Umberto Bossi nel cortile di Montecitorio. Poco prima della votazione alcuni pezzi grossi della Lega si sono ritrovati con il Senatùr: Salvini aveva al suo fianco Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli (il meno allegro della compagnia, dopo aver rinunciato alla presidenza di Palazzo Madama) e di fronte Bossi che fumava il sigaro.

Il segretario leghista ha colto l’occasione per “incoronare” Fontana dinanzi al fondatore del Carroccio, a pochi minuti dall’inizio della votazione: “Stai tranquillo, il nostro futuro presidente della Camera è un leghista da una vita ed è pure veneto. Stiamo tranquilli”, è la rassicurazione di Salvini all’indirizzo di Bossi, con quest’ultimo che ha risposto facendo sì con la testa e facendo gli auguri. Fontana è apparso ovviamente compiaciuto e con un sorriso smagliante, consapevole che da lì a poco sarebbe stato eletto presidente della Camera.

“Grazie, grazie Umberto - sono state le parole di Fontana - ieri abbiamo fatto un bel braccio di ferro, oggi ne facciamo un altro?”. Poi Salvini ha richiamato tutti all’ordine e invitato tutti a rientrare per non farsi trovare impreparati al momento della votazione, che è filata liscia per la Lega.