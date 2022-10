Gianfranco Fini ritorna? "Il primo da richiamare": pare che La Russa...

14 ottobre 2022 a

a

a

Quel filo non si mai spezzato. Prima l'Msi, poi insieme nella battaglie di An, poi ancora nell'avventura del Pdl. Il rapporto tra Gianfranco Fini e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è stato sempre saldo. Parole di stima reciproca e a volte un po' di nostalgia per i tempi di Alleanza Nazionale quando Fini portava la destra al governo sostenuto dai suoi "colonnelli". Tutto passato, ora c'è Giorgia Meloni, lanciata proprio da Fini e una nuova destra che dopo tanta fatica, sudore e coerenza è tornata al governo dalla porta principale.

"Massimo riserbo": Gianfranco Fini, cosa ha fatto negli ultimi mesi

Ma in questa legislatura la destra di Fratelli d'Italia ha fatto un ulteriore passo in avanti piazzando sullo scranno più alto Ignazio La Russa. Ai tempi di An e Pdl Fini era arrivato alla terza carica dello Stato, ora la Russa sale un altro gradino nelle gerarchie repubblicane.

Il contributo di Almirante e Pino Rauti alla storica vittoria del 25 settembre

E così, come riporta il Giornale, è arrivata anche una chiamata di congratulazioni da parte di Fini. Ma a sottolineare il rapporto fraterno tra Fini e La Russa è quello che avviene dopo quella chiamata di Fini che in un primo momento è andata a vuoto con gli impegni pomeridiani del presidente del Senato. E così appena La Russa lascia Montecitorio dopo aver incontrato la Meloni chiede alla sua assistente quali sono le chiamate arrivate. Senza esitare afferma: "Il primo da richiamare è Gianfranco". Nostalgia canaglia.