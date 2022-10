Forza Italia "perde pezzi". Indiscreto: cosa sta succedendo

16 ottobre 2022 a

Forza Italia è divisa e potrebbe perdere altri pezzi. I nuovi gruppi parlamentari, infatti, sono stati nominati in parte da Licia Ronzulli, che rappresenta la linea dura a oltranza, e in parte da Antonio Tajani, ministro degli Esteri in pectore, quindi "per la pace a ogni costo" con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Tajani studia da Alfano", sussurrano alcuni azzurri convinti che la Farnesina valga un compromesso con Giorgia. E non sono pochi i forzisti, rivela La Repubblica in un retroscena, che non vogliono precipitare nel burrone insieme a Silvio Berlusconi.

E così, si rivela, Claudio Lotito, presidente della Lazio, senatore del Molise, "diffidava tutti dal sentirsi proporre Ronzulli come capogruppo: 'Che me faccio comandà da lei? Nun esiste', ha spiegato a un gruppo di divertiti colleghi". Insomma, se la situazione dovesse complicarsi ulteriormente Lotito passerà con Fratelli d'Italia. E l'ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che spera ancora di entrare nella lista dei ministri, è furibonda. Anche Claudio Fazzone potrebbe lasciare Forza Italia per Italia Viva. Persino l'ex segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, con il suo gruppo parlamentare di centristi, potrebbe ospitare i delusi azzurri, detti anche nuovi "responsabili", decisi a far partire il governo Meloni se Forza Italia dovesse sfilarsi.

Ora il Cavaliere si trova ad Arcore e deve decidere che cosa fare. O arriva a un compromesso con la Meloni, o alla Meloni "cede mezzo partito". Cosa farà il Cavaliere?