Gianfranco Micciché sgancia la bomba: "Appoggio esterno alla Meloni"

Il governo del centrodestra potrebbe nascere in pochissimi giorni. Tutto passa dal faccia a faccia Berlusconi-Meloni che chiuderà i dissidi tra Fratelli d'Italia e Forza Italia alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni. Infatti il varo del nuovo esecutivo potrebbe arrivare già alla fine di questa settimana o al più tardi lunedì prossimo. Ma in queste ore così convulse e scandite da continue tensioni tra il Cav e la premier in pectore, c'è chi, tra i piani alti di Forza Italia, getta benzina sul fuoco cominciando a parlare di un appoggio esterno per il nuovo governo. E a farlo è Gianfranco Micchichè, uno degli uomini di lungo corso di Forza Italia: "Giorgia Meloni ha deciso di fare fuori Berlusconi. Lui che ha sdoganato la destra in Italia e ha inventato il centrodestra. È tremendo", afferma in un'intervista a LaStampa il coordinatore di Forza Italia in Sicilia. Ma non finisce qui. Micciché ci va giù duro: "Bisogna dare l’appoggio esterno al governo - aggiunge -. Si scelga lei questi scienziati di ministri".

Tutte mine piazzate sotto la tenuta della maggioranza che potrebbe esplodere da un momento all'altro. La premier in pectore "sta giocando a dividere Forza Italia" - spiega ancora Miccichè -, ovvero vuole «prendersi uno a uno i parlamentari per ammazzare definitivamente Berlusconi". Poi lo stesso Miccichè conferma di voler votare la fiducia al governo Meloni ma di fatto le sue parole sono destinate a scatenare un vero e proprio terremoto politico.