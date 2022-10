Tagadà, Miccichè: "Il bigliettino di Berlusconi...", terremoto in Forza Italia

17 ottobre 2022 a

A Tagadà, nel giorno del vertice in via della Scrofa a Roma tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, si torna a parlare del bigliettino di quest'ultimo "catturato" al Senato, quello della lista dei punti "negativi" relativi alla leader di Fratelli d'Italia. Il bigliettino che sta facendo vacillare l'avvio di questo governo e che ha reso più che mai necessario il vertice a due.

Ospite di Tiziana Panella nel programma di La7 ecco Gianfranco Miccichè, al quale la conduttrice chiede: "Quel foglietto è stato un incidente? O possiamo dirci serenamente che Berlusconi lo voleva far vedere?". Il forzista, però, nicchia: "Vi lascio il dubbio, io credo di saperlo ma vi lascio il dubbio. Non ho certezze, però sono orientato verso una risposta di un certo tipo", afferma.

A quel punto ecco entrare in scena David Parenzo, ospite in studio a Tagadà, il quale mostra di non avere dubbi: il bigliettino è stato voluto, nessun "incidente". Spiega Parenzo: "Berlusconi è uno in grado sempre di riprendersi la scena, infatti ora siamo qui a parlare di lui...". E Micchichè, rivolgendosi a Parenzo: "Parla tu con la dottoressa Panella, diglielo tu. Allora mettiamola così: non sono sicuro che sia stato un caso", conclude. No, nemmeno per il forzista quel bigliettino è stato un incidente di percorso non voluto.