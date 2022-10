Tagadà, veleno-Padellaro: "Perché vanno uniti al Colle". E la Panella...

17 ottobre 2022 a

A Tagadà scorre il veleno di Antonio Padellaro sul centrodestra. Nella trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7, si parla ovviamente delle frizioni degli ultimi giorni tra gli alleati, il tutto a pochi minuti dall'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, un faccia a faccia che dovrebbe servire a superare i - grossi - problemi che si sono creati dall'elezione dei presidenti di Camera e Senato.

E Padellaro liquida l'incontro con una battuta: "Tutto risolto... l'incontro serve per comunicare la nuova armonia al paese festante", afferma ovviamente sarcastico la firma del Fatto Quotidiano. Poi, ecco che ad un certo punto chiede: "Posso aggiungere una malignità?". La Panella accorda il permesso. "Si è parlato molto delle consultazioni, se andranno divisi oppure uniti. Andranno uniti a questo punto, sicuramente. Ma lo faranno per sorvegliarsi l'uno con l'altro", aggiunge Padellaro.

La Panella scoppia in una risata e concorda: "Eh certo! Sennò non possono sentire cosa dice la Meloni". Riprende Padellaro: "Se fossero andati divisi, Berlusconi non avrebbe mai saputo quello che sottovoce avrebbe detto la Meloni a Mattarella. E la stessa cosa di Salvini, quindi è reciproco". E ancora: "Attenzione che Berlusconi e Salvini saranno là e sarà divertente dal punto di vista cronistico vedere l'uscita di quei tre", conclude Padellaro con un riferimento alla celeberrima scena delle consultazioni del 2018, quando Berlusconi, al fianco di Salvini, mentre il leghista parlava contava i punti con le dita, uno-due-tre.