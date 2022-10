Guido Crosetto, fango da sinistra: "Per chi lavora davvero"

18 ottobre 2022 a

a

a

Il toto-ministri affida a Guido Crosetto il Mise e la rabbia della sinistra su Twitter si scaglia contro il fondatore di Fratelli d'Italia: "Che lavoro fa davvero?". Il casus belli, più che dai retroscena, nasce da un post molto neutro dello stesso Crosetto, quasi "di servizio".

"Un solo nome, l'errore di Berlusconi". Toto-ministri e strappi, bomba Crosetto

"Sono fuori Italia, per lavoro - scriveva su Twitter lunedì sera -, non so nulla dell’incontro tra Meloni e Berlusconi, nulla sulla squadra di governo e nulla di cosa accadrà nei prossimi giorni (nei quali sarò all’estero). Quindi chiedo ad amici curiosi e giornalisti di evitarmi centinaia di euro di roaming". La punta di ironia non nascondeva un malumore poi confermato da un successivo tweet: "Circolano un elenchi con nomi di Ministri di un Governo che ancora non esiste e che nessuno ha avuto il mandato a formare - sottolinea Crosetto -. Lo scrivono i quotidiani online, lo annunciano le tv. Penso che sia poco rispettoso nei confronti di Mattarella, del futuro premier e delle persone nominate".

Apriti cielo, su Twitter sono decine i commenti velenosissimi che arrivano da elettori di Pd e M5s e dintorni. "Ho una curiosità- scrive tal Gerardo -: Crosetto sembra un uomo perbene, mi piacerebbe conoscere che mestiere fa?". Risposta di "Bibi 4.0", che si professa pacifista: "Imprenditore per nomina politica iniziata nella DC proseguita in FI e PdL, co-fondatore di FdI, mentì ma non è laureato. 2 mogli, 3 figli si diletta nel ricoprire ancora oggi ruoli di nomina nei CdA senza nessun rischio d'impresa, ecco che lavoro fa oggi l'"INprenditore".

Ecco la lista di tutti i ministri: clamoroso ritorno di Crosetto (e sorprese assolute)

Fango puro, visto che Crosettìo non ha mai nascosto a chicchessia il suo incarico di presidente dell'Aiad, la Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio e la Difesa. Per chi non lo sapesse, il comparto tecnologico è cruciale per lo sviluppo del Paese, a livello economico e strategico, ma qualcuno la nomina di Crosetto allo Sviluppo economico sarebbe "in conflitto d'interessi". "Preferisco quello di Berlusca a quello Crosetto, qui c'è altro". sospetta il signor Gianni. E via con i peggiori commenti

"Perché ha detto no alla Ronzulli?": Crosetto rivela tutto, cosa ha fatto la Meloni

"Alto profilo e Crosetto nella stessa frase, che paese fantastico", "In Italia nessuno ha mai fatto nulla per evitare la commistione tra politica e affari privati. Ecco perché oggi ci ritroviamo Crosetto, quello 'senza pregiudizi' che ha lasciato la politica, nella lista dei papabili per un ministero". E ancora: "Crosetto, uomo libero, imprenditore che parla solo per sé stesso, bla bla bla... è all'estero, non sa nulla di cosa sta succedendo, non vuole spendere soldi per il roaming (sic) e ha scordato i piccioni viaggiatori a casa". "Adesso al governo Gioggia manca solo Crosetto e abbiamo fatto Disney Horror Channel". Nulla però in confronto al livello intellettuale e di strumentalizzazione della cosiddetta opposizione.