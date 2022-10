Licia Ronzulli, quando l'hanno eletta capogruppo... cos'è successo in aula

18 ottobre 2022 a

Eletta "per acclamazione". Licia Ronzulli incassa la sua vittoria, parziale ma significativa, e diventa la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato, votata da tutti i colleghi dopo l'indicazione nero su bianco del capo Silvio Berlusconi. Per molti si tratta ovviamente di una "compensazione" dopo il veto opposto da Giorgia Meloni, premier in pectore, a un ingresso della fidatissima collaboratrice del Cav nella squadra di governo.

Un "no" secco sia alla Salute sia all'Istruzione, le prime due ipotesi ventilate da Arcore, che ha scatenato un effetto domino dirompente. Il dietrofront di Berlusconi, con il mancato voto dei senatori forzisti al meloniano Ignazio La Russa, eletto presidente di Palazzo Madama grazie a 17 "franchi tiratori al contrario", quindi il "vaffa" che l'ex premier ha esploso in faccia a La Russa, uno sbotto d'ira a cui hanno fatto il paio i "pizzini" contro la Meloni, appunti scritti molto duri e ripresi dalle telecamere. Da qui il faccia a faccia Silvio-Giorgia in via della Scrofa, lunedì sera nella sede romana di FdI, e la decisione di "ripagare" la Ronzulli della delusione subìta.

"Conosco la senatrice da 30 anni è brava in tutto quello che ha fatto e sarà brava anche in questo ruolo", ha detto lo stesso Berlusconi parlando (a sorpresa) durante l'assemblea del gruppo di Forza Italia. "Cari onorevoli deputati e senatori di Forza Italia - recitava la lettera vergata dall'ex premier -, permettetemi di complimentarmi per la Vostra elezione e di ringraziarvi ancora per il contributo che avete dato alla nostra campagna elettorale. Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri Gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore. Per dare ancora più forza ai nostri gruppi - conclude il leader del partito - valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato".



A conferma del sostegno totale di Berlusconi alla Ronzulli, ecco la foto pubblicata in tempo reale dall'aula dove i forzisti hanno votato la senatrice: "Sono al Senato dove, con i senatori di Forza Italia, abbiamo appena acclamato la nuova capogruppo, la senatrice Licia Ronzulli. Buon lavoro!", scrive il Cav accanto alla foto che lo vede in coppia con la sua braccio destro. Un segnale per tutti: per la Meloni e per quella parte di partito che fa capo ad Antonio Tajani che maldigerisce il peso dell'inner circle di Berlusconi.