Lupi sbotta con Berlusconi: "Non mi piacciono queste cose"

Silvio Berlusconi bacchettato da Maurizio Lupi. Ospite di DiMatedì su La7, il presidente di Noi con l'Italia risponde alle uscite del leader di Forza Italia. Uscite, che a detta dell'alleato di centrodestra, potevano e dovevano essere evitate. "Dopo dieci anni che l'Italia non ha un governo politico - premette rispondendo a Giovanni Floris - sarebbe da irresponsabili non farlo quando gli italiani hanno votato". Il riferimento di Lupi appare chiaro fin da subito, visto che qualche ora prima il leader di Forza Italia ha nuovamente messo a dura prova la coalizione.

Eppure il deputato è fiducioso. Per lui "il governo si farà". Questo però non lo frena da lanciare un messaggio all'ex premier: "Delle tre dichiarazioni che ho sentito da Berlusconi credo, conoscendolo, che una sia inopportuna e le altre due totalmente sbagliate". Più nello specifico, per Lupi quella inopportuna "è quella sul ministro della Giustizia Casellati, che è un desiderata sua. Al momento opportuno sarà la Meloni a decidere, che ci piaccia o meno, è lei la leader".

Poi si passa alle altre due uscite: "La prima è che mentre a Kiev i russi bombardano, non si può ricevere la vodka da Putin, è totalmente sbagliato". Ma c'è un'altra frase che scatena Lupi: "Non mi piace minimamente la battuta sul compagno della Meloni che lavora a Mediaset. Cosa c'entra questo? Niente". A dargli manforte, Alessandro Giuli: "Voglio spezzare una lancia a favore del genere maschile: il compagno della Meloni ha un nome e un cognome. Si chiama Andrea Giambruno ed è giornalista di Mediaset da prima che conosce la Meloni. Questa cosa è vagamente intimidatoria".