Meloni risponde a Berlusconi: "Insieme", prime raggelanti parole in Europa

19 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni gela Silvio Berlusconi che ieri aveva dichiarato di aver "riallacciato" i "rapporti con il presidente Putin" che "per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima". A questa esternazione del Cavaliere in chiave pro-Putin, la leader di Fratelli d'Italia risponde così: "Ringrazio il presidente della Polonia, Andrzej Sebastian Duda, per le parole di apprezzamento che ha espresso nei miei confronti. Sono convinta anche io che Italia e Polonia possano e debbano rafforzare la loro collaborazione per difendere insieme i nostri comuni valori e la sicurezza europea", ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Giorgia Meloni.

Ieri sera 18 ottobre il presidente Duda, intervistato a Tg2Post su Rai due, aveva parlato della guerra in Ucraina, della vittoria elettorale di Giorgia Meloni in Italia e dei possibili nuovi rapporti in seno all'Europa, della visione di una politica più orientata ai popoli e alle nazioni e dei pericoli della Russia. "Penso ci potrà essere una più forte collaborazione fra Italia e Polonia perché tutto quello che dice Giorgia Meloni è vicino alla mia visione, alla mia ottica, al mio modo di vedere. Ultimamente ho visto molte dichiarazioni della Meloni, anche noi crediamo che il sistema dei valori sia importante. Ci accomuna la politica della famiglia, base delle prosperità", Duda, che è stato anche molto duro nel denunciare quello che ha definito "il nuovo imperialismo russo".