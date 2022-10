Bersani, imbarazzo totale: occhio alla foto alle sue spalle

20 ottobre 2022 a

Grave scivolone per Pier Luigi Bersani. Il deputato di Liberi e Uguali contesta la foto di Mussolini a Palazzo Chigi, ma non si sottrae a fotografie con dietro Lenin. Non è infatti passata inosservata una foto risalente allo scorso giugno, quando l'ex segretario dem appariva a un incontro pubblico. Il comizio non poteva che tenersi nella sede del Partito democratico di Acri, a Cosenza.

Qui Bersani era ospite assieme all'ex ministro Francesco Boccia e al deputato di Articolo Uno, Nico Stumpo. L'occasione era ghiotta: la campagna elettorale. Eppure mentre Bersani parlava, ecco che dietro è comparso il faccione del rivoluzionario e despota sovietico noto per i suoi metodi tutt'altro che democratici. Peccato però che di fronte a questo ritratto il deputato non si sia scomposto. Anzi, ha condiviso le foto su Twitter.

Non proprio come accaduto con il ritratto del Duce a Palazzo Piacentini. Qui Mussolini è apparso a fianco degli altri ministri italiani dello Sviluppo economico. Una scelta che ha mandato Bersani su tutte le furie: "Chiedo cortesemente che la mia foto sia rimossa". E così è stato, sollevando però la polemica. Lo stesso presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha definito l'accaduto come un atto di "cancel culture". L'ennesimo.