Meloni, la bomba di Lollobrigida su Berlusconi: "Le dichiarazioni di nessuno"

Sul caso Silvio Berlusconi, dentro Fratelli d'Italia, parlano ufficialmente solo i capigruppo. E sono bordate che tradiscono il nervosismo di Giorgia Meloni e dei suoi per l'atteggiamento e le uscite dell'alleato ingombrate. D'altronde, basta dare un'occhiata ai retroscena incrociati per carpire quello che i meloniani pensano veramente del leader di Forza Italia, salutato addirittura come "testa di c***o" e "rimbambito".

Formalmente, per esempio, la dichiarazione di Francesco Lollobrigida, che guida i deputati di FdI e soprattutto è da sempre "l'altra voce" della Meloni, il Cav non lo cita ma il messaggio è più che chiaro: "La nostra linea internazionale è netta e salda e non può essere inclinata dalle dichiarazioni di nessuno. Abbiamo detto che in campagna elettorale ci saremmo alleati solo con chi sostiene l'Ucraina". "Per noi - conclude Lollobrigida - l'alleanza è un discrimine fondamentale". Nessuno, però, sembra mettere in dubbio la buona riuscita delle trattative sui ministri: la fiducia al governo in Parlamento, anticipa il capogruppo di FdI, "è possibile che ci sia martedì".



Si sbilancia, sul versante toto-ministri, anche Luca Ciriani, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia. che spende parole pesanti sul Ministero della Giustizia: "Il dottor Carlo Nordio è stato un ottimo magistrato, è una persona stimata trasversalmente e, secondo me, sarebbe un ottimo ministro della Giustizia. Ha posizioni peraltro molto vicine alla storia anche culturale di Forza Italia in termini di garantismo. Quindi, credo che sarebbe un ottimo ministro della giustizia", spiega a Radio anch'io su Rai Radio 1. Peccato che Berlusconi abbia citato, martedì pomeriggio, Elisabetta Alberti Casellati come la sua candidata per via Arenula. "La sintesi la farà Giorgia Meloni come sempre, scegliendo la persona più adatta senza guardare all'appartenenza politica. Perché, come ha detto, serve un governo forte e autorevole. Io credo che Nordio in un governo forte e autorevole ci starebbe benissimo".