Meloni, sfogo privato sul Cav: "Perché dice quella frase"

Giorgia Meloni non parla, non commenta ufficialmente le ultime uscite di Silvio Berlusconi ma in realtà è furibonda: "Siamo tutti senza parole...", dicono sconfortati i suoi fedelissima al Corriere della Sera; "Giorgia deve lottare contro tutto". Tra loro c'è chi pensa che ci sia qualcosa sotto e chi invece ritiene che il Cavaliere ormai abbia "perso i freni inibitori": "Dice tutto quello che gli passa per la testa". E la leader di Fratelli d'Italia si sfoga: "c'è chi vuole rendermi la vita difficile". Forse il Cav vuole mettere un freno alla sua leadership.

Del resto i segnali in questo senso non mancano. Rispetto alle pretese di Berlusconi sul ministero della Giustizia - il Cav vuole la Casellati - Meloni ribadisce che "avevo detto chiaramente che non c'era nessuna decisione e che prima era bene che andasse a parlare con Nordio, che è la persona giusta". E poi c'è la mancanza di rispetto per Mattarella, l'accenno al "suo uomo che lavora a Mediaset". "Cosa mai c'entrava? Che intendeva? Io ho conosciuto Andrea che già lavorava a Mediaset, e non mi pare che grazie a me abbia avuto alcun favore. È un'uscita incredibile...". La Meloni è incredula.

"Possibile che abbiano permesso che quelle parole uscissero fuori dalla riunione? Nessuno controlla? Perché lo lasciano libero di parlare a ruota libera, sapendo come è fatto Berlusconi? E soprattutto, perché lo fanno dopo averlo montato, eccitato, alimentato di rabbia?", si chiedono tutti. Per la Meloni "Berlusconi è come lo scorpione con la rana: punge anche se sa che morirà anche lui, come lo scorpione è 'fatto così' è più forte di lui". Ma "quando ha parlato con me sembrava molto più ragionevole. Poi torna dai suoi fedelissimi ed ecco qui...".