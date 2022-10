Carlo Nordio: "Sono pronto", la frase dopo l'incontro con Berlusconi

19 ottobre 2022 a

Il dado è tratto. Con grande probabilità, Carlo Nordio sarà il prossimo Guardasigilli. "Incontro lungo e molto cordiale, con lui ci siamo detti arrivederci, le conclusioni saranno tratte da tutti i leader, io sono pronto, perché fare il ministro sarebbe un onore per qualsiasi giurista". Raggiunto dall’AdnKronos, Carlo Nordio, il nome in pole per il ministero della Giustizia risponde così a chi gli chiede del suo incontro di questa mattina a Villa Grande, con Silvio Berlusconi. Una frase questa che di fatto certifica come l'ex magistrato sia ormai sicuro di accomodarsi al Ministero di Grazia e Giustizia.

L’incontro assicura è stato tutto sui temi della riforma della giustizia: "Con una preoccupazione in testa, quella dell’efficienza del sistema giudiziario innanzi tutto - spiega - . Penso che le mie idee, espresse nei tanti volumi che ho scritto, siano condivise anche dal leader azzurro".

L’obiettivo, prima di tutto, se sarà lui a succedere al ministro Cartabia "è quello di processi più veloci, di poter evitare la giustizia ’lenta che costa al paese il 2% del Pil". La Casellati ha appena detto che l’ultima parola spetta ai leader: "Quello che ho detto io", sottolinea il giurista trevigiano. "Su questo mi pare che siamo d’accordo. Vede - conclude - i programmi di Fdi e Fi sono molto allineati, ci sono cose simili".